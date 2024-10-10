mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Салют

Выбрать дату
Октябрь
Салют в Уфе на День Республики не запустят
10 октября, 14:45
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
Сентябрь
Хабиров поставил дедлайн
29 сентября, 08:03
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21
Август
Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате
19 августа, 08:25
Июль
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
25 июля, 12:47
Салют на юбилей Уфы — быть или не быть
12 июля, 09:18
Многострадальный «Салют» в Уфе откроют в сентябре
Оздоровительный лагерь перепрофилируют в реабилитационный и образовательный центр для детей с ОВЗ, сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
10 июля, 11:10
Май
Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске
28 мая, 06:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика