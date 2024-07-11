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В Уфе за «письмо в будущее» заплатят ₽1 млн

В Уфе за «письмо в будущее» заплатят ₽1 млн

11 июля 2024, 14:15
Фото: Администрация Уфы
Объявлен отбор подрядчика для закладки новой капсулы времени, которая будет хранить сокровища нашего времени для будущих поколений, сообщает Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы.

Новая капсула времени будет установлена на территории стелы «Уфа — город трудовой доблести» в районе Монумента дружбы. Заявки от претендентов на выполнение работ приемются до 19 июля, итоги конкурса будут подведены 23 июля.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,062 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

В обязанности подрядчика входят подготовка площадки для размещения трех капсул времени (1974, 2024 и 2074 года), а также установка информационного стенда. Срок выполнения работ — до 23 августа.

Напомним, в День города 12 июня в Уфе была вскрыта капсула времени, заложенная в 1974 году, в год 400-летия города. Ранее городские власти объявили о сборе предметов для закладки в новую капсулу времени до 31 июля.

Новая капсула станет своеобразным «письмом в будущее», которое расскажет о жизни города в начале XXI века.

Фото: zakupki.gov.ru
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