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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Уфе 19-летний байкер устроил аварию с пострадавшими

Байкер-призрак разбился в Башкирии

29 мая 2024, 13:15
Фото: ГИБДД

В Уфе 19-летний байкер устроил аварию с пострадавшими

ДТП с мотоциклом произошло во вторник, 28 мая, в поселке Жилино под Уфой. Об этом сообщает ГИБДД города.

Инцидент случился, когда 19-летний байкер рассекал по деревне со своим пассажиром — четырнадцатилетним приятелем. В какой-то момент молодой человек переоценил свой водительский навык и врезался в едущий перед ним «Рав 4».

Управлявшего двухколесным транспортом увезли в больницу с травмой головы. Второму юноше оказали помощь и отпустили домой.

Как выяснилось, в базах ГИБДД водителя и его байка не было — у парня не имелось прав на управление мотоциклом, само ТС так же не стояло на учете. С виновником аварии разбираются полицейские.

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