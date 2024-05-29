Байкер-призрак разбился в Башкирии

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Инцидент случился, когда 19-летний байкер рассекал по деревне со своим пассажиром — четырнадцатилетним приятелем. В какой-то момент молодой человек переоценил свой водительский навык и врезался в едущий перед ним «Рав 4».
Управлявшего двухколесным транспортом увезли в больницу с травмой головы. Второму юноше оказали помощь и отпустили домой.
Как выяснилось, в базах ГИБДД водителя и его байка не было — у парня не имелось прав на управление мотоциклом, само ТС так же не стояло на учете. С виновником аварии разбираются полицейские.