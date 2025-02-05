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Жилино

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Февраль
«Лазейку» на трассу М5 в Уфе прикрыли для водителей
5 февраля, 11:54
Декабрь 2024
Следователи начали проверку из-за обращения к Бастрыкину в Башкирии
17 декабря 2024, 14:08
Сегодня в Уфе: весенняя погода, долгожданный парк и оперативка Хабирова
Рассказываем всё, что нужно знать к понедельнику, 2 декабря, и обозреваем события минувшего дня.
1 декабря 2024, 21:45
Уфимцы требуют построить школу в отдалённом районе
1 декабря 2024, 21:10
Ноябрь 2024
«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы
23 ноября 2024, 14:43
Сентябрь 2024
Конец света объявили в Уфе
6 сентября 2024, 08:56
Июль 2024
Молния оставила уфимцев без электричества
9 июля 2024, 10:19
В Уфе запретили проезд фур
5 июля 2024, 07:54
Май 2024
Байкер-призрак разбился в Башкирии
ДТП с мотоциклом произошло во вторник, 28 мая, в поселке Жилино под Уфой. Об этом сообщает ГИБДД города.
29 мая 2024, 13:15
Март 2024
Стали известны масштабы вырубки леса под Уфой
1 марта 2024, 03:19
Февраль 2024
Жители ещё одной «отдалённой территории» Уфы пожаловались на вырубку леса
В деревне Жилино спилу подвергаются липы, ели, вязь и другие породы.
14 февраля 2024, 11:32

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