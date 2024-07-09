Тройное ДТП произошло в Уфе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Массовое ДТП произошло днем в среду, 9 июля, на выезде со стороны Демы в Уфе. По данным ГАИ Уфы, аварию спровоцировал 48-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид». На выезде с Демского кордона он врезался на «встречке» с «Хондой». От удара «Шкоду Рапид» отбросило в «Рено Логан». Все иномарки получили механические повреждения. На дороге образовалась пробка.
— 48-летнийводитель Шкода Рапид и его 54 -летний пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи мужчины были отпущены, — сообщает ГАИ Уфы.
По данному факту ДТП начато административное расследование.