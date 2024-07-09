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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Тройное ДТП произошло в Уфе

Тройное ДТП произошло в Уфе

9 июля 2024, 09:59
Фото: ГАИ Уфы
На выезде с Демского кордона столкнулись три иномарки, сообщает ГАИ Уфы.

Массовое ДТП произошло днем в среду, 9 июля, на выезде со стороны Демы в Уфе. По данным ГАИ Уфы, аварию спровоцировал 48-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид». На выезде с Демского кордона он врезался на «встречке» с «Хондой». От удара «Шкоду Рапид» отбросило в «Рено Логан». Все иномарки получили механические повреждения. На дороге образовалась пробка.

— 48-летнийводитель Шкода Рапид и его 54 -летний пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи мужчины были отпущены, — сообщает ГАИ Уфы.

По данному факту ДТП начато административное расследование.

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