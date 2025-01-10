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Помилование

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Январь
Путина попросят помиловать воровку из Башкирии
10 января, 05:33
Декабрь 2024
Неделя в Башкирии: чиновникопад, сухой закон и школа для зэков
21 декабря 2024, 02:00
Август 2024
Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе
В Кремле подтвердили помилование ряда осуждённых в рамках обмена со странами Запада, гласит сообщение пресс-службы президента России.
1 августа 2024, 18:02
Июль 2024
Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии
8 июля 2024, 06:33
Июнь 2024
Сжегшего всю семью мужчину помиловали в Башкирии
11 июня 2024, 06:30
Апрель 2024
В Башкирии отказались помиловать экс-полицейского за госизмену
В Башкирии Комиссия по вопросам помилования отклонила два ходатайства о помиловании, сообщили в пресс-службе парламента региона.
3 апреля 2024, 05:07

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