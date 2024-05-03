Ветеринар ответит в суде за тёлочек

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Бывший заведующий ветеринарным участком из Баймакского района признался в получении взятки и служебном подлоге, сообщает Следственный Комитет по Республике Башкортостан. Дело в отношении 46-летнего мужчины вел Сибайский межрайонный следственный отдел, материалы уголовного преследования уже переданы в суд.
46-леетний ветеринар в ходе следствия признался в том, что с апреля 2021 по август 2022 года несколько раз получал деньги от директора предприятия, которое занимается куплей и продажей крупнорогатого скота. За взятки ветеринар выдавал фермеру фиктивные правки о здоровье бычков и тёлочек, хотя никогда их не видел. За полтора года заведующий ветеринарным участком успел получить за эти услуги ₽940 000.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За получение взятки в крупном размере ветеринару грозит до 12 лет лишения свободы, а за служебный подлог — штраф до ₽80 000 .