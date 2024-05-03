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Ветеринар ответит в суде за тёлочек из Башкирии

Ветеринар ответит в суде за тёлочек

3 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI

Ветеринар ответит в суде за тёлочек из Башкирии

Следствие обвиняет мужчину в служебном подлоге в интересах фермера: специалист еще до суда признал свою вину.

Бывший заведующий ветеринарным участком из Баймакского района признался в получении взятки и служебном подлоге, сообщает Следственный Комитет по Республике Башкортостан. Дело в отношении 46-летнего мужчины вел Сибайский межрайонный следственный отдел, материалы уголовного преследования уже переданы в суд.

46-леетний ветеринар в ходе следствия признался в том, что с апреля 2021 по август 2022 года несколько раз получал деньги от директора предприятия, которое занимается куплей и продажей крупнорогатого скота. За взятки ветеринар выдавал фермеру фиктивные правки о здоровье бычков и тёлочек, хотя никогда их не видел. За полтора года заведующий ветеринарным участком успел получить за эти услуги ₽940 000.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За получение взятки в крупном размере ветеринару грозит до 12 лет лишения свободы, а за служебный подлог — штраф до ₽80 000 .

#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Взятка#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Штраф#Подлог#Ветеринар
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