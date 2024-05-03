Ветеринар ответит в суде за тёлочек

46-леетний ветеринар в ходе следствия признался в том, что с апреля 2021 по август 2022 года несколько раз получал деньги от директора предприятия, которое занимается куплей и продажей крупнорогатого скота. За взятки ветеринар выдавал фермеру фиктивные правки о здоровье бычков и тёлочек, хотя никогда их не видел. За полтора года заведующий ветеринарным участком успел получить за эти услуги ₽940 000.