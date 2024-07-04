На Министерство транспорта и дорог Башкирии завели дело

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан начало расследование в отношении регионального Министерства транспорта и дорог. Контроль за ходом административного дела поручен заместителю руководителя регионального УФАС. Это обозначено в приказе УФАС Башкирии за подписью главы Андрея Хомякова (есть в распоряжении Mkset).
В документах ведомства указано, что дело в отношении скандально известного из-за коррупции Минтранса Башкирии касается нарушение закона «О защите конкуренции». Причина расследования УФАС — неправомерное заключение и продление договора. Его суть и стороны соглашения в приказе УФАС Башкирии не обозначены. Дело Министерство транспорта и дорог Башкирии будет рассматривать комиссия из пяти высокопоставленных сотрудников антимонопольного ведомства.
Напомним, последний громкий коррупционный скандал в Минтрансе РЬ связан с арестом его уже бывшего руководителя. 7 мая 2024 года главу ведомства Александра Клебанова силовики заковали в наручники прямо у него дома. Людей в балаклавах с красными «корочками» высокопоставленный чиновник встретил полуголым и в домашних тапочках. Далее последовало предъявление обвинения в коррупции. Следствие вменяет Клебанову взятку в ₽5 млн за общее покровительство компании в сфере грузоперевозок. После предъявления обвинения Клебанов тут же потерял кресло в Министерстве транспорта и дорог. Сейчас он находится под домашним арестом и ожидает завершения следствия и приговора суда.