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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Уфимец заплатит ₽300 000 за веселый перелет с вахты

Дебош в самолёте: ловеласа из Уфы оштрафовали на ₽300 тысяч

5 июля 2024, 10:33
Фото: 1MI

Уфимец заплатит ₽300 000 за веселый перелет с вахты

Отказ от стюардессы разбил буйному пассажиру сердце и лишил всех накоплений, сообщает райсуд Уфы.

Уфимский районный суд выписал штраф горожанину за хулиганство в самолёте. Как сообщал Mkset, пьяный неадекват летел домой из аэропорта Ноябрьска после длительной вахты.

Уфимец устроил дебош на борту самолета
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Не дожидаясь возвращения в родной город, прямо на борту воздушного судна мужчина опустошил несколько ёмкостей со спиртным. После недолгого банкета рабочему уже не сиделось на месте — пассажир начал слоняться по салону, приставать к стюардессам с предложениями познакомиться в более интимной обстановке и пытаться разговорить других клиентов авиакомпании, игнорируя все замечания.

Скрутив неадеквата, экипаж доложил обо всём стражам порядка. Те, в свою очередь, устроили мужчине радушную встречу и прямо с трапа увезли в участок. По решению столичного суда, теперь уфимцу придётся заплатить ₽300 000.

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