Дебош в самолёте: ловеласа из Уфы оштрафовали на ₽300 тысяч

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Уфимский районный суд выписал штраф горожанину за хулиганство в самолёте. Как сообщал Mkset, пьяный неадекват летел домой из аэропорта Ноябрьска после длительной вахты.
Не дожидаясь возвращения в родной город, прямо на борту воздушного судна мужчина опустошил несколько ёмкостей со спиртным. После недолгого банкета рабочему уже не сиделось на месте — пассажир начал слоняться по салону, приставать к стюардессам с предложениями познакомиться в более интимной обстановке и пытаться разговорить других клиентов авиакомпании, игнорируя все замечания.
Скрутив неадеквата, экипаж доложил обо всём стражам порядка. Те, в свою очередь, устроили мужчине радушную встречу и прямо с трапа увезли в участок. По решению столичного суда, теперь уфимцу придётся заплатить ₽300 000.