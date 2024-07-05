Дебош в самолёте: ловеласа из Уфы оштрафовали на ₽300 тысяч

Не дожидаясь возвращения в родной город, прямо на борту воздушного судна мужчина опустошил несколько ёмкостей со спиртным. После недолгого банкета рабочему уже не сиделось на месте — пассажир начал слоняться по салону, приставать к стюардессам с предложениями познакомиться в более интимной обстановке и пытаться разговорить других клиентов авиакомпании, игнорируя все замечания.