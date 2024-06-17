Уфимец устроил дебош на борту самолета

Дебоширом с рейса «Уфа — Ноябрьск» оказался 33-летний уроженец Республики Башкортостан. Как рассказали другие пассажиры, на борт самолёта уфимец зашел уже пьяным, а в полёте продолжил пить спиртное. Выпитое раззадорило мужчину. Он начал мешать пассажирам и экипажу, орал матом. Стюарды не смогли утихомирить буйного пассажира. Тогда первый пилот составил на дебошира акт о нарушении и вызвал к трапу в Ноябрьске полицию.