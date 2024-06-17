Уфимец устроил дебош на борту самолета

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В прошедшие выходные в линейный пункт полиции в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) доставили буйного пассажира с рейса «Уфа — Ноябрьск»: мужчина устроил дебош на борту самолёта. Пассажир из Уфы был пьян. Медицинское освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения.
Дебоширом с рейса «Уфа — Ноябрьск» оказался 33-летний уроженец Республики Башкортостан. Как рассказали другие пассажиры, на борт самолёта уфимец зашел уже пьяным, а в полёте продолжил пить спиртное. Выпитое раззадорило мужчину. Он начал мешать пассажирам и экипажу, орал матом. Стюарды не смогли утихомирить буйного пассажира. Тогда первый пилот составил на дебошира акт о нарушении и вызвал к трапу в Ноябрьске полицию.
В отношении мужчины транспортные полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по части 6 статьи 11.16 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».
Стоит отметить, что доставленный гражданин в текущем году уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.