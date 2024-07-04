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Ребенок едва не ослеп в детсаде в Уфе

Ребенок едва не ослеп в детсаде в Уфе

4 июля 2024, 08:56
Фото: 1MI
За попытку скрыть ЧП на заведующую возбудили дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
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Дети

Прокуратура Октябрьского округа Уфы провела проверку по факту получения травмы воспитанником детского сада. В учреждении эту историю пытались скрыть и не сообщили о происшествии в надзорные органы.

Было выяснено, что в апреле 2024 года 6-летний воспитанник дошкольного образовательного учреждения получил травму во время игры с приятелем. Мальчику повредили глаз. Ребенку пришлось перенести серию операций для сохранения зрения и органа.

За нарушения — сам факт получения травмы и попытку его скрыть — на учреждение и заведующую дошкольного образования завели два административных дела. Первое дело уже рассмотрено, на детсад наложили штраф ₽50 000. Разбирательство в отношении заведующей еще продолжается.

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