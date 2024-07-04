Ребенок едва не ослеп в детсаде в Уфе

За нарушения — сам факт получения травмы и попытку его скрыть — на учреждение и заведующую дошкольного образования завели два административных дела. Первое дело уже рассмотрено, на детсад наложили штраф ₽50 000. Разбирательство в отношении заведующей еще продолжается.