Ребенок едва не ослеп в детсаде в Уфе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:59
Прокуратура Октябрьского округа Уфы провела проверку по факту получения травмы воспитанником детского сада. В учреждении эту историю пытались скрыть и не сообщили о происшествии в надзорные органы.
Было выяснено, что в апреле 2024 года 6-летний воспитанник дошкольного образовательного учреждения получил травму во время игры с приятелем. Мальчику повредили глаз. Ребенку пришлось перенести серию операций для сохранения зрения и органа.
За нарушения — сам факт получения травмы и попытку его скрыть — на учреждение и заведующую дошкольного образования завели два административных дела. Первое дело уже рассмотрено, на детсад наложили штраф ₽50 000. Разбирательство в отношении заведующей еще продолжается.