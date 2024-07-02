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«Муж на час» получил пожизненный срок в Башкирии

«Муж на час» получил пожизненный срок в Башкирии

2 июля 2024, 19:37
Фото: СК РБ
Рецидивист признался в убийстве двух сестер и больше никогда не увидит волю, сообщает СК РБ.

Верховный суд Башкирии приговорил 42-летнего жителя Сибая Ильдара Сафаргалиева к пожизненному заключению за убийство двух женщин. Таким образом суд полностью удовлетворил запрос государственного обвинителя Галии Каримовой — только пожизненное за такое зверство. Кроме того, Сафаргалиев ранее уже был виновником трех смертей. В его криминальной биографии есть судимость и за убийство, и за двойное убийство. Теперь судимостей стало три.

Последний кровавый эпизод в криминальной биографии Сафаргалиева относится к событиям середины сентября 2023 года. Рецидивист подрабатывал «мужем на час» — занимался ремонтом мелкой бытовой техники. Его постоянно вызывала 66-летняя местная жительница. 15 сентября Сафаргалиев пришел к ней пьяным. В этот момент в гостях у клиентки находилась ее 63-летняя сестра. Хозяйка квартиры начала пенять на не самые качественные услуги «мужа на час». Завязалась ссора. Сафаргалиев задушил 66-летнюю женщину, а после искромсал ножом ее сестру. Накрыв тела тряпьем, он запер жилье изнутри и вышел через окно на первом этаже.

Тревогу забила дочь одной из женщин. Ее мать уже четвертые сутки не отвечала на звонки. Квартиру вскрыли и нашли там жертв двойного убийства. А также множество улик на Сафаргалиева. Его задержали по «горячим следам». Рецидивист не стал отпираться.

Помимо пожизненного срока в колонии строгого режима, Сафаргалиев должен выплатить детям убитых им женщин по ₽1 млн. Приговор еще не вступил в законную силу.

Видео: СК РБ
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