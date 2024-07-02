«Муж на час» получил пожизненный срок в Башкирии

Последний кровавый эпизод в криминальной биографии Сафаргалиева относится к событиям середины сентября 2023 года. Рецидивист подрабатывал «мужем на час» — занимался ремонтом мелкой бытовой техники. Его постоянно вызывала 66-летняя местная жительница. 15 сентября Сафаргалиев пришел к ней пьяным. В этот момент в гостях у клиентки находилась ее 63-летняя сестра. Хозяйка квартиры начала пенять на не самые качественные услуги «мужа на час». Завязалась ссора. Сафаргалиев задушил 66-летнюю женщину, а после искромсал ножом ее сестру. Накрыв тела тряпьем, он запер жилье изнутри и вышел через окно на первом этаже.