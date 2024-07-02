Чиновники в Башкирии не платили за дороги

Как сообщает прокуратура Башкирии, администрация Белокатайского района регулярно проводила тендеры на ремонт и содержание местных дорог. Подрядчики выполняли заказы, а вот чиновники не торопились с оплатой услуг. Так накопился долг свыше ₽1,6 млн. Эту сумму администрация задолжала трем компаниям. После внимания со стороны прокуратуры задолженности перед бизнесом были оперативно погашены.