Чиновники в Башкирии не платили за дороги

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Главе Белокатайского района Башкирии выписан штраф на ₽30 000 за нарушение прав предпринимателей. Руководителя муниципалитета привлекли к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по контрактам государственных закупок.
Как сообщает прокуратура Башкирии, администрация Белокатайского района регулярно проводила тендеры на ремонт и содержание местных дорог. Подрядчики выполняли заказы, а вот чиновники не торопились с оплатой услуг. Так накопился долг свыше ₽1,6 млн. Эту сумму администрация задолжала трем компаниям. После внимания со стороны прокуратуры задолженности перед бизнесом были оперативно погашены.