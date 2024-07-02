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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

Чиновники в Башкирии не платили за дороги

Чиновники в Башкирии не платили за дороги

2 июля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Районная администрация заказывала ремонт полотна и получала его, но не торопилась с исполнением своей части контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Главе Белокатайского района Башкирии выписан штраф на ₽30 000 за нарушение прав предпринимателей. Руководителя муниципалитета привлекли к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по контрактам государственных закупок.

Как сообщает прокуратура Башкирии, администрация Белокатайского района регулярно проводила тендеры на ремонт и содержание местных дорог. Подрядчики выполняли заказы, а вот чиновники не торопились с оплатой услуг. Так накопился долг свыше ₽1,6 млн. Эту сумму администрация задолжала трем компаниям. После внимания со стороны прокуратуры задолженности перед бизнесом были оперативно погашены.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Бизнес#Уфа#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Государственные закупки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Штраф#Контракты#Тендеры#Подрядчики
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