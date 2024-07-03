Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки

Кроме того, было установлено, что сотрудники всех трех организаций получали заработную плату ниже минимальной по республике, причем часто выплаты приходили к ним с опозданием. При этом на постоянной основе сотрудники вынуждены были перерабатывать. Работодатель мог привлекать их к работе в праздники и выходные, работа при этом не оплачивалась ввиду того, что работодатель не вел фактического учета рабочего времени. Также сотрудники не получали дополнительной платы за выход на работу в ночное время.