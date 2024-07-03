Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сотрудники Гострудинспекции региона выявили ряд нарушений в сфере трудового законодательства на трех предприятиях в разных городах республики. Многие сотрудники охранных организаций работали без трудового договора, систематически перерабатывали и получали зарплаты меньше уровня МРОТ.
Так, во всех организациях установлены факты нелегальной занятости: в Мелеузе в ООО ЧОО «Среда безопасности» без трудового договора работали 30 охранниками, в уфимском ООО ЧОО «Фортуна» — 27, в ООО ЧОО «Тритон» шестеро сотрудников работают без трудового договора, при этом со 141 работником оформлены договоры оказания услуг, которые фактически регулируют трудовые отношения. В ведомстве со ссылкой на российское законодательство отмечают, что частный охранник работает по трудовому договору с ЧОО, и его деятельность регулируется трудовым законодательством.
Кроме того, было установлено, что сотрудники всех трех организаций получали заработную плату ниже минимальной по республике, причем часто выплаты приходили к ним с опозданием. При этом на постоянной основе сотрудники вынуждены были перерабатывать. Работодатель мог привлекать их к работе в праздники и выходные, работа при этом не оплачивалась ввиду того, что работодатель не вел фактического учета рабочего времени. Также сотрудники не получали дополнительной платы за выход на работу в ночное время.
К нарушителям будут применены меры административно-правового воздействия. Гострудинспекцией выданы соответствующие предписания.