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Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки

Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки

3 июля 2024, 13:26
Фото: 1MI
Многочисленные нарушения выявили в деятельности охранных предприятий, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Сотрудники Гострудинспекции региона выявили ряд нарушений в сфере трудового законодательства на трех предприятиях в разных городах республики. Многие сотрудники охранных организаций работали без трудового договора, систематически перерабатывали и получали зарплаты меньше уровня МРОТ.

Так, во всех организациях установлены факты нелегальной занятости: в Мелеузе в ООО ЧОО «Среда безопасности» без трудового договора работали 30 охранниками, в уфимском ООО ЧОО «Фортуна» — 27, в ООО ЧОО «Тритон» шестеро сотрудников работают без трудового договора, при этом со 141 работником оформлены договоры оказания услуг, которые фактически регулируют трудовые отношения. В ведомстве со ссылкой на российское законодательство отмечают, что частный охранник работает по трудовому договору с ЧОО, и его деятельность регулируется трудовым законодательством.

Кроме того, было установлено, что сотрудники всех трех организаций получали заработную плату ниже минимальной по республике, причем часто выплаты приходили к ним с опозданием. При этом на постоянной основе сотрудники вынуждены были перерабатывать. Работодатель мог привлекать их к работе в праздники и выходные, работа при этом не оплачивалась ввиду того, что работодатель не вел фактического учета рабочего времени. Также сотрудники не получали дополнительной платы за выход на работу в ночное время.

К нарушителям будут применены меры административно-правового воздействия. Гострудинспекцией выданы соответствующие предписания.

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