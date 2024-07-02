После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на газовщиков

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Башкортостанское управление Следственного комитета указало, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть человека. Прокурор региона поставил на личный контроль расследование.
Напомним, газ взорвался в одном из домов Стерлитамака во вторник, 2 июля. Вследствие хлопка шестеро горожан получили травмы разной степени тяжести — среди них два несовершеннолетних ребёнка и двое работников аварийной службы. До приезда скорой скончалась от травм одна женщина — её бездыханное тело спасатели отдали медикам, однако спасти горожанку уже не удалось, врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.
Как сообщал Mkset, жильцов дома временно перевели в расположенной неподалёку школе. Там им предоставили питание и места для временного размещения. Работа экстренных служб на месте продолжается. Действует оперативный штаб, к которому присоединился мэр Стерлитамака.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на которое попал момент взрыва в доме. В городских сообществах Vk и телеграм-каналах очевидцы делились описаниями увиденного и другими подробностями с места происшествия.
Всю хронологию случившегося и другие публикации по теме материала читайте в соответствующем сюжете Mkset.