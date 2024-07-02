После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на газовщиков

Напомним, газ взорвался в одном из домов Стерлитамака во вторник, 2 июля. Вследствие хлопка шестеро горожан получили травмы разной степени тяжести — среди них два несовершеннолетних ребёнка и двое работников аварийной службы. До приезда скорой скончалась от травм одна женщина — её бездыханное тело спасатели отдали медикам, однако спасти горожанку уже не удалось, врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.