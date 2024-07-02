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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на газовщиков

После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на газовщиков

2 июля 2024, 10:30
Фото: МЧС
Уголовное дело начали расследовать в регионе по факту хлопка бытового газа, сообщают правоохранительные органы республики.

Башкортостанское управление Следственного комитета указало, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть человека. Прокурор региона поставил на личный контроль расследование.

Напомним, газ взорвался в одном из домов Стерлитамака во вторник, 2 июля. Вследствие хлопка шестеро горожан получили травмы разной степени тяжести — среди них два несовершеннолетних ребёнка и двое работников аварийной службы. До приезда скорой скончалась от травм одна женщина — её бездыханное тело спасатели отдали медикам, однако спасти горожанку уже не удалось, врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят
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Как сообщал Mkset, жильцов дома временно перевели в расположенной неподалёку школе. Там им предоставили питание и места для временного размещения. Работа экстренных служб на месте продолжается. Действует оперативный штаб, к которому присоединился мэр Стерлитамака.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на которое попал момент взрыва в доме. В городских сообществах Vk и телеграм-каналах очевидцы делились описаниями увиденного и другими подробностями с места происшествия.

Всю хронологию случившегося и другие публикации по теме материала читайте в соответствующем сюжете Mkset.

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