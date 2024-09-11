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Взрыв газа в Стерлитамаке

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Сентябрь
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Август
В Башкирии отменили платежи ЖКХ
20 августа, 04:53
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
13 августа, 09:57
Кто и сколько получит за взрыв в Стерлитамаке
Очередное собрание с жильцами многоквартирного здания, где произошёл хлопок бытового газа, состоялось 31 июля — об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.
1 августа, 10:43
Июль
Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии
Очередную встречу с жильцами дома, в котором произошёл хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, отчитался в своих соцсетях градоначальник Рустем Газизов.
11 июля, 12:34
После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
Временное ограничение объясняется ремонтными работами, сообщает администрация Стерлитамака.
10 июля, 07:02
Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии
8 июля, 08:03
По взрыву газа в Стерлитамаке назначены важные экспертизы
Ряд проверок проведут после трагедии в Стерлитамаке, стало известно в ходе встречи властей города с жильцами повреждённой многоэтажки 4 июля.
8 июля, 05:40
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Стали известны первые результаты расследования хлопка бытового газа в Башкортостане, сообщает Гострудинспекция региона.
4 июля, 09:58
Пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке осмотрел министр здравоохранения
Руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин провел обход по палатам пациентов, перевезённых в Республиканский ожоговый центр, сообщает пресс-служба ведомства.
3 июля, 09:10
Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу
3 июля, 04:37
Жильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва
Три подъезда многоквартирного дома в Стерлитамаке, где произошёл взрыв бытового газа, признали безопасными для проживания, сообщили в администрации города.
3 июля, 04:22
Взрыв газа в Стерлитамаке заинтересовал Бастрыкина
Следователи Башкортостана представят доклад по ЧП во многоэтажном доме наверх, сообщает пресс-служба Следкома РФ.
2 июля, 18:59
«Хлопнуло — начал голову тушить, вылез в подъезд»: газовщик пережил взрыв в Башкирии
Оказавшийся в эпицентре взрыва газовик из Стерлитамака дал первые комментарии, сообщают местные Telegram-каналы.
2 июля, 12:51
Власти Стерлитамака встретились с жильцами «взорвавшегося» дома
Открытую встречу с жильцами дома, где случился хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, сообщает МЧС региона.
2 июля, 11:59
После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на газовщиков
Уголовное дело начали расследовать в регионе по факту хлопка бытового газа, сообщают правоохранительные органы республики.
2 июля, 10:30
Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
Mkset собрал все опубликованные медиаматериалы, связанные с ЧП.
2 июля, 10:23
Кто пострадал при взрыве газа в Стерлитамаке
Спасатели рассказали о всех, кому потребовалась помощь медиков, сообщает МЧС Башкирии.
2 июля, 10:06
Выбило двери, стены в трещинах: как выглядит дом после взрыва в Башкирии
Оперативные службы региона опубликовали кадры с места взрыва бытового газа в стерлитамакской девятиэтажке.
2 июля, 09:48
Жильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят
2 июля, 09:39

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