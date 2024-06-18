Ребёнок упал из окна пятого этажа в Уфе

Вечером в понедельник, 17 июня, на пульт Единой диспетчерской службе в Уфе поступило сообщение о несчастном случае на Набережной, 37. Там из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Мальчика 2023 года рождения экстренно госпитализировали.



В управлении гражданской защиты Уфы рассказали подробности несчастного случая. Вечером в квартире девятиэтажного дома собралась семья: женщина с детьми пришла в гости к их бабушке. Пока взрослые пили на кухне чай, в соседней комнате резвились малыши. Окно в комнате было открыто. Годовалый мальчик забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты пятого этажа.



— Достаточно было одного неловкого движения, и падение вниз стало неминуемо, — резюмируют спасатели.