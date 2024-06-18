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Published Сегодня, 07:08

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Ребёнок упал из окна пятого этажа в Уфе

Ребёнок упал из окна пятого этажа в Уфе

18 июня 2024, 07:08
Малыш решил посмотреть на улицу, забравшись на подоконник, сообщает городское управление гражданской защиты.
Сюжет
Дети

Вечером в понедельник, 17 июня, на пульт Единой диспетчерской службе в Уфе поступило сообщение о несчастном случае на Набережной, 37. Там из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Мальчика 2023 года рождения экстренно госпитализировали.

В управлении гражданской защиты Уфы рассказали подробности несчастного случая. Вечером в квартире девятиэтажного дома собралась семья: женщина с детьми пришла в гости к их бабушке. Пока взрослые пили на кухне чай, в соседней комнате резвились малыши. Окно в комнате было открыто. Годовалый мальчик забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты пятого этажа.

— Достаточно было одного неловкого движения, и падение вниз стало неминуемо, — резюмируют спасатели.

Напомним, 13 июня полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на Пекинской, 14 в Уфе.

Состояние ребенка выпавшего из окна пятого этажа в Уфе стало критическим
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