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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Смерть ребенка в бассейне вызвала интерес силовиков

По факту гибели двухлетнего ребенка в Башкирии проводится проверка

18 июня 2024, 12:45
Фото: 1MI

Смерть ребенка в бассейне вызвала интерес силовиков

На место происшествия прибыли представители компетентных органов, сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

Ситуацию с утоплением ребенка в Благовещенском районе Республики Башкортостан проверяют сотрудники МВД, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства. Там добавили, что факт произошедшего уже зарегистрирован. На место происшествия выехала следственная группа.

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Напомним, инцидент произошел в селе Осиповка. Ребенок в возрасте двух лет утонул во время игр в бассейне. Врачам не удалось его спасти. Отмечается, что ребенок был из многодетной семьи, которая приехала в Башкирию на отдых из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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