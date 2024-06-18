По факту гибели двухлетнего ребенка в Башкирии проводится проверка

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Ситуацию с утоплением ребенка в Благовещенском районе Республики Башкортостан проверяют сотрудники МВД, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства. Там добавили, что факт произошедшего уже зарегистрирован. На место происшествия выехала следственная группа.
Напомним, инцидент произошел в селе Осиповка. Ребенок в возрасте двух лет утонул во время игр в бассейне. Врачам не удалось его спасти. Отмечается, что ребенок был из многодетной семьи, которая приехала в Башкирию на отдых из Ямало-Ненецкого автономного округа.