По факту гибели двухлетнего ребенка в Башкирии проводится проверка

Напомним, инцидент произошел в селе Осиповка. Ребенок в возрасте двух лет утонул во время игр в бассейне. Врачам не удалось его спасти. Отмечается, что ребенок был из многодетной семьи, которая приехала в Башкирию на отдых из Ямало-Ненецкого автономного округа.