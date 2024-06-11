«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Напомним, 9 июня в райцентре произошла крупная коммунальная авария. В результате неё без холодной воды остались более двадцати тысяч человек. Водопровод, на участке которого порвало трубу, обеспечивал большую часть Учалов. На данный момент все последствия инцидента устранены, прокуратура после происшествия начала проверку.
Как пояснили редакции в отделе ЖКХ, в большинстве домов установлены средства учёта. Таким образом, необходимости в перерасчёте платы нет. Отдавать деньги за воду жители будут по факту её использования.