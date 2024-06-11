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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Пострадавшим от коммунальной аварии в Башкирии не будут делать перерасчёт

«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет

11 июня 2024, 09:53
Фото: Руслан Гилязетдинов/Vk

Пострадавшим от коммунальной аварии в Башкирии не будут делать перерасчёт

Перерасчёт за коммунальные услуги жителям Башкирии, пострадавшим от порыва водопровода, не требуется. Об этом Mkset сообщили в администрации Учалинского района.

Напомним, 9 июня в райцентре произошла крупная коммунальная авария. В результате неё без холодной воды остались более двадцати тысяч человек. Водопровод, на участке которого порвало трубу, обеспечивал большую часть Учалов. На данный момент все последствия инцидента устранены, прокуратура после происшествия начала проверку.

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Как пояснили редакции в отделе ЖКХ, в большинстве домов установлены средства учёта. Таким образом, необходимости в перерасчёте платы нет. Отдавать деньги за воду жители будут по факту её использования.

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