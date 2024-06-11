«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет

Напомним, 9 июня в райцентре произошла крупная коммунальная авария. В результате неё без холодной воды остались более двадцати тысяч человек. Водопровод, на участке которого порвало трубу, обеспечивал большую часть Учалов. На данный момент все последствия инцидента устранены, прокуратура после происшествия начала проверку.