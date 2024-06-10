В Башкирии назвали сроки подачи воды после крупной коммунальной аварии

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В отделе ЖКХ местной администрации Mkset сообщили, что снабжение квартир водой намерены возобновить в течение «двух-трёх» часов (по состоянию на 09:30 10 июня). Редакция также выяснила, что вопрос о необходимости дополнительного подвоза воды сейчас обсуждается.
По уточнённым данным от МЧС Башкирии, всего в зону отключения попали 160 домов — без воды остались около 23 200 жильцов, а также восемь социальных объектов. Сейчас рабочие занимаются сварочными работами на месте повреждённого участка.