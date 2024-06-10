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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 06:22

В Башкирии назвали сроки подачи воды после крупной коммунальной аварии

В Башкирии назвали сроки подачи воды после крупной коммунальной аварии

10 июня 2024, 05:08
Фото: Учалинский район Республики Башкортостан / Vk
В Учалах продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии. Напомним, 9 июня в городе прорвало водопровод, в результате большая часть райцентра оказалась лишена холодной воды.

В отделе ЖКХ местной администрации Mkset сообщили, что снабжение квартир водой намерены возобновить в течение «двух-трёх» часов (по состоянию на 09:30 10 июня). Редакция также выяснила, что вопрос о необходимости дополнительного подвоза воды сейчас обсуждается.

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По уточнённым данным от МЧС Башкирии, всего в зону отключения попали 160 домов — без воды остались около 23 200 жильцов, а также восемь социальных объектов. Сейчас рабочие занимаются сварочными работами на месте повреждённого участка.

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#Происшествия#Авария#Башкортостан#ЖКХ#Новости Башкирии#Коммуналка#Учалы#Учалинский район#Инциденты#Прорвало трубу
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