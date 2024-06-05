Мужчина погиб в лифте в Уфе

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:19
51-летний мужчина умер в результате несчастного случая в Уфе в понедельник, 3 июня. Мужчина работал монтажником электрических подъёмников в ООО «Флагман».
По данным Гострудинспекции, инцидент произошел на стройплощадке в окрестностях ул. Генерала Кусимова. Мужчина упал в лифтовую шахту с девятого этажа здания. От полученных в результате падения травм он скончался.
Ранее серьезную производственную травму получил 59-летний мужчина в Стерлитамаке. При выполнении регулировочных работ он травмировал руку.