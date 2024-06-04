Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии

Отметим, что случаи трудового травматизма в Башкирии нередки. Так, шокирующий инцидент произошел на заводе в Стерлитамаке в начале весны. Женщину, находившаяся в цеху, раздавило плитой. Тяжелую травму также получил сотрудник, попытавшийся спасти коллегу.