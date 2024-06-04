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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии

Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии

4 июня 2024, 09:25
Фото: 1MI
Обстоятельства и причины случившегося выясняет Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел в конце мая на предприятии АО «Сырьевая компания» в Башкирии. При выполнении рабочих обязанностей там был производственную травму получил 59-летний мужчина.

По информации ведомства, он занимался регулировочными работами и серьезно травмировал руку.

Отметим, что случаи трудового травматизма в Башкирии нередки. Так, шокирующий инцидент произошел на заводе в Стерлитамаке в начале весны. Женщину, находившаяся в цеху, раздавило плитой. Тяжелую травму также получил сотрудник, попытавшийся спасти коллегу.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Новости Башкирии#Новости Уфы#Травма#Завод#Трудовой травматизм#Гострудинспекция#Предприятие#Регулировочные работы
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