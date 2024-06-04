Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Несчастный случай произошел в конце мая на предприятии АО «Сырьевая компания» в Башкирии. При выполнении рабочих обязанностей там был производственную травму получил 59-летний мужчина.
По информации ведомства, он занимался регулировочными работами и серьезно травмировал руку.
Отметим, что случаи трудового травматизма в Башкирии нередки. Так, шокирующий инцидент произошел на заводе в Стерлитамаке в начале весны. Женщину, находившаяся в цеху, раздавило плитой. Тяжелую травму также получил сотрудник, попытавшийся спасти коллегу.