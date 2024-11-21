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Гострудинспекция

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Ноябрь
Сердце слесаря остановилось прямо на работе в Башкирии
21 ноября, 06:26
Мужчина умер после падения с 1,5 метров
18 ноября, 18:31
Октябрь
В Башкирии заставили заплатить за выходные
30 октября, 05:22
Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов
22 октября, 05:32
Уфимцам напомнили о неизбежном
21 октября, 09:12
Дело обгоревшего студента расследуют в Башкирии
7 октября, 06:30
Уфимцы будут получать больше при увольнении
2 октября, 16:32
Сентябрь
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
Август
В Башкирии врачи пахали бесплатно
26 августа, 13:48
В Башкирии отменили платежи ЖКХ
20 августа, 04:53
Парню отрезало ноги на работе в Башкирии
14 августа, 10:52
Строитель упал с крана в Уфе
Мужчина получил тяжелую травму на возведении высотки, сообщает Гострудинспекция.
9 августа, 08:16
Гастарбайтеров кинули в Уфе
1 августа, 11:22
Июль
Кто отравился газом в коровнике в Башкирии
В ходе расследования несчастного случая на производстве установлены личности погибшего и пострадавших, сообщает Государственная инспекция труда РБ.
9 июля, 12:47
Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки
3 июля, 13:26
Июнь
Бригаду рабочих залило кислотой в Башкирии
28 июня, 08:55
Женщина «сгорела» на работе в Башкирии
24 июня, 07:45
Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
11 июня, 14:16
Мужчина погиб в лифте в Уфе
5 июня, 07:06
Слесарю раздробило руку на работе в Башкирии
4 июня, 09:25

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