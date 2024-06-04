Пьяный таксист попал в ДТП с ребенком в Уфе

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Тройное ДТП произошло вечером понедельника, 2 июня, в Калининском районе Уфы. Мужчина за рулем Kia Rio направлялся в сторону улицы Мушникова, однако, в ходе движения допустил наезд на Wolksvagen Polo, двигавшийся с ним попутном направлении. После этого немецкая легковушка столкнулась с Mitsubishi Lancer.
На момент дорожного происшествия в салоне Kia находился шестилетний ребенок. В результате ДТП он получил травму головы.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у водителя, занимавшегося пассажирскими перевозками, не было разрешающих документов и диагностической карты. Кроме того, 35-летний мужчина отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
За данные правонарушения в отношении него составлены административные материалы. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Ранее Mkset сообщал об инциденте в Сибае. Там инспекторы задержали нетрезвого мужчину, отмечавшего День пограничника. Примечательно, что в какой-то момент он решил поджечь собственный автомобиль.