Пьяный таксист попал в ДТП с ребенком в Уфе

Тройное ДТП произошло вечером понедельника, 2 июня, в Калининском районе Уфы. Мужчина за рулем Kia Rio направлялся в сторону улицы Мушникова, однако, в ходе движения допустил наезд на Wolksvagen Polo, двигавшийся с ним попутном направлении. После этого немецкая легковушка столкнулась с Mitsubishi Lancer.