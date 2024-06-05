Город в Башкирии превратился в Венецию

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Пользователи социальных сетей из Баймакского района в Башкирии активно делятся последствиями прошедшего там дождя. Многие участки в Баймаке и районе затопило. Особо показательны два ролика: на одним хочется плакать, а над вторым — смеяться.
В первом случае мы видим полностью ушедший под воду подсобный участок, на втором — рассекающих по лужам на велосипедах мальчиков. Пока садоводы и огородники оценивают убытки — детвора играет в гондольеров.
Напомним, ранее Баймакский район Республики Башкортостан страдал от половодья. В апреле 2024 года там затопило несколько участков, в том числе мост на трассе «Баймак-Семеново-Первомайское».
Видео: vk.com