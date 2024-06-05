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Город в Башкирии превратился в Венецию

Город в Башкирии превратился в Венецию

5 июня 2024, 09:00
Фото: 1MI
Пока садоводы и огородники оценивают убытки — детвора играет в гондольеров.
Видео: 1MI

Пользователи социальных сетей из Баймакского района в Башкирии активно делятся последствиями прошедшего там дождя. Многие участки в Баймаке и районе затопило. Особо показательны два ролика: на одним хочется плакать, а над вторым — смеяться.

В первом случае мы видим полностью ушедший под воду подсобный участок, на втором — рассекающих по лужам на велосипедах мальчиков. Пока садоводы и огородники оценивают убытки — детвора играет в гондольеров.

Напомним, ранее Баймакский район Республики Башкортостан страдал от половодья. В апреле 2024 года там затопило несколько участков, в том числе мост на трассе «Баймак-Семеново-Первомайское».

Видео: vk.com

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