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В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье

В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье

16 мая 2024, 14:48
Фото: Природный парк «Мурадымовское ущелье"/Vk
В Башкирии из-за дождивой погоды поднялся уровень воды на территории Мурадымовского ущелья. Об этом сообщили в соцсетях природного парка.

По словам сотрудников, разлившаяся река Большой Ик затопила пещеры и большую часть территории. Туристов настоятельно просят не заходить дальше первого брода из-за высокой опасности — течение в водоеме крайне быстрое.

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Парк Мурадымовское ущелье был создан в 1998 году, его общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров. Одно из самых излюбленных мест для туристов — Новомурадымовская пещера. Попасть на территорию парка можно через трассу Мраково — Мударым.

В Уфе ранее вытащили из воды едва не утонувшую девушку. Попавшая в беду уфимка из последних сил держалась за прибрежные кусты и ждала спасателей.

#Общество#Паводок#Погода#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Потоп#Заповедник#Половодье#Природа#Затопление#Дожди#Мурадымовское ущелье
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