В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье

Парк Мурадымовское ущелье был создан в 1998 году, его общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров. Одно из самых излюбленных мест для туристов — Новомурадымовская пещера. Попасть на территорию парка можно через трассу Мраково — Мударым.