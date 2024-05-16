В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По словам сотрудников, разлившаяся река Большой Ик затопила пещеры и большую часть территории. Туристов настоятельно просят не заходить дальше первого брода из-за высокой опасности — течение в водоеме крайне быстрое.
Парк Мурадымовское ущелье был создан в 1998 году, его общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров. Одно из самых излюбленных мест для туристов — Новомурадымовская пещера. Попасть на территорию парка можно через трассу Мраково — Мударым.
В Уфе ранее вытащили из воды едва не утонувшую девушку. Попавшая в беду уфимка из последних сил держалась за прибрежные кусты и ждала спасателей.