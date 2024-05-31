Электронка взорвалась во рту у подростка в Уфе и выбила четверть зубов

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Вейп взорвался у подростка прямо во рту. От взрыва серьезно пострадала как ротовая полость, так и лицо с шеей: на верхней челюсти у него нашли обширную взрывную рану и кожные ожоги. Кроме того, подростку выбило семь зубов.
Для восстановления верхней части челюсти потребовалось провести ряд операций. В результате работы врачей РДКБ, куда госпитализировали подростка, ему удалось избежать видимых следов взрыва. При этом отмечается, что на восстановление после инцидента ему потребовалось около трех лет.
Ранее житель Уфы после курения электронных сигарет стал пациентом психо-неврологического диспансера. Мужчина, длительное время злоупотреблявший никотином, стал бредить — его начали посещать навязчивые видения. Ситуацию прокомментировали в Минздраве.