Льготная ипотека в Башкирии отменяется

После анонсированной отмены ипотечной программы с государственной поддержкой, эксперты пристально изучают возможные последствия для регионального рынка недвижимости. Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов выразил уверенность в том, что у застройщиков есть запас прочности для смягчения удара. Он подчеркнул необходимость перехода на новые целевые показатели, призванные, в первую очередь, обеспечить граждан жилой площадью.