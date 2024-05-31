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Льготная ипотека в Башкирии отменяется

Льготная ипотека в Башкирии отменяется

31 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI
После отмены ипотеки с господдержкой эксперты прогнозируют резкое снижение продаж новых квартир. Специалисты отрасли утверждают, что застройщики не будут снижать цены, несмотря на падение спроса.

Отмена льготной ипотеки 1 июля 2024 года может привести к серьезным последствиям для рынка недвижимости Башкирии, сообщает Минстрой Республики Башкирии. Эксперты круглого стола прогнозируют падение продаж новых квартир на 30%.

После анонсированной отмены ипотечной программы с государственной поддержкой, эксперты пристально изучают возможные последствия для регионального рынка недвижимости. Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов выразил уверенность в том, что у застройщиков есть запас прочности для смягчения удара. Он подчеркнул необходимость перехода на новые целевые показатели, призванные, в первую очередь, обеспечить граждан жилой площадью.

Главным моментом стало заявление о сохранении задач по строительству жилья в объеме 3,5 миллиона квадратных метров ежегодно до 2027 года и далее до 2030 года — 4 миллиона квадратных метров.

Главный директор Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик отмечает увеличение в средних сроках ипотеки, что привело к увеличению стоимости на жилье. Несмотря на это, он подчеркивает необходимость сохранения текущих цен на новое жильё после отмены льготной программы.

Эксперты указывают на то, что рынок загородного жилья будет менее подвержен изменениям после отмены программы ипотеки с государственной поддержкой. Покупателей этого сегмента больше интересует высокое качество строительства и разветвленная инфраструктура поселков.

Сложившаяся обстановка требует комплексного анализа со всех сторон индустрии недвижимости для разработки эффективных стратегий выхода из сложившейся ситуации, считают эксперты.

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