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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:33

Первые летние дни будут жаркими в Башкирии

Первые летние дни будут жаркими в Башкирии

31 мая 2024, 04:19
Фото: 1MI
Жителям Башкирии не придётся долго ждать по-настоящему летней погоды. Уже в первые выходные июня синоптики обещают тёплую и солнечную погоду, идеальную для отдыха на природе или городских прогулок.

По прогнозам Башгидромета, в пятницу, 31 мая, местами в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако, уже в субботу и воскресенье осадки прекратятся, и установится преимущественно ясная и сухая погода.

Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне +20…+28 градусов. При этом ночи будут достаточно прохладными, с температурой +3…+13 градусов.

Такая погода станет отличным подарком для всех, кто соскучился по теплу и солнцу. Жителям Башкирии можно смело планировать пикники, прогулки на велосипедах или просто отдых на свежем воздухе.

Не забывайте следить за прогнозом погоды и не забудьте взять с собой зонтик на случай кратковременных дождей.

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