Первые летние дни будут жаркими в Башкирии

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
По прогнозам Башгидромета, в пятницу, 31 мая, местами в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако, уже в субботу и воскресенье осадки прекратятся, и установится преимущественно ясная и сухая погода.
Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне +20…+28 градусов. При этом ночи будут достаточно прохладными, с температурой +3…+13 градусов.
Такая погода станет отличным подарком для всех, кто соскучился по теплу и солнцу. Жителям Башкирии можно смело планировать пикники, прогулки на велосипедах или просто отдых на свежем воздухе.
Не забывайте следить за прогнозом погоды и не забудьте взять с собой зонтик на случай кратковременных дождей.