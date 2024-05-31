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В Уфе начали борьбу с электросамокатами

В Уфе начали борьбу с электросамокатами

31 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI
В связи с ростом числа пользователей проката самокатов в Уфе городские власти совместно с правоохранительными органами и операторами шеринга приняли решение усилить меры безопасности.

В Уфе были проведены консультации с ответственными службами и операторами, предоставляющими услуги шеринга. Целью этих встреч было разработать новые подходы к обеспечению безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности.

По статистике за прошлый год количество пользователей проката самокатов в столице Башкирии составило 172 тысяч человек, которые сделали 1,8 миллиона поездок на общую дистанцию в 4 миллиона километров. Несмотря на активное использование электросамокатов, зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с их участием. В текущем 2024 году уже зафиксировано 13 случаев.

Принятые решения направлены на укрепление безопасности всех участников движения, считают власти. Планируется ограничить скорость при подъезде к пешеходным переходам и другим местам скопления людей до 5 км/час. Также будет проведено увеличение размеров табличек на электросамокатах для лучшей идентификации пользователей при возникновении нарушений правил дорожного движения.

— Обращаясь ко всем пользователям индивидуальной мобильности, мы хотели бы подчеркнуть важность следования правилам безопасного движения. Электросамокат — это отличный способ передвигаться по городу, однако необходимо помнить о своей безопасности и охранять окружающих от возможных неприятностей. Давайте делать выбор в пользу безопасного перемещения и сохранять комфортную атмосферу на дорогах, — комментирует Мавлиев, глава администрации городского округа города Уфа.

Создание социально ответственного сообщества пользователей шеринга — это залог успешного развития индустрии индивидуальной мобильности в Уфе, считают в мэрии.

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