В Уфе начали борьбу с электросамокатами

По статистике за прошлый год количество пользователей проката самокатов в столице Башкирии составило 172 тысяч человек, которые сделали 1,8 миллиона поездок на общую дистанцию в 4 миллиона километров. Несмотря на активное использование электросамокатов, зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с их участием. В текущем 2024 году уже зафиксировано 13 случаев.