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В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей

В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей

22 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI
Злоумышленник якобы втерся к ней в доверие и убедил, что на неё готовится покушение. Пенсионерка провела несколько месяцев в изоляции на «оперативной квартире», сообщает телеграм-канал Baza.

Сотрудник полиции в течение нескольких месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съёмной квартире, а также обманом выманил у неё 15 млн рублей, сообщает тг-канал.

По информации Baza, в 2019 году у женщины пропал сын. Его тело нашли спустя несколько месяцев в лесу — он замерз насмерть. Отмечается, что главными подозреваемыми стали сама потерпевшая и её муж. Вскоре после этого состояние здоровья мужчины сильно ухудшилось. Он скончался.

Со слов женщины, спустя три года после этого к ней пришёл расследовавший дело сотрудник полиции. Мужчина якобы заявил, что недоброжелатели готовят на неё покушение. Пенсионерка поддалась на его ложь и согласилась переехать на якобы оперативную квартиру.

Позднее, как сообщает Baza, он убедил женщину, что заказчик якобы потребовал бы у неё 15 млн рублей. Злоумышленник настоял на том, что ей нужно собрать эту сумму, чтобы у правоохранителей появилась возможность поймать преступников с поличным.

По заявлению пострадавшей, он уговорил её оформить взять кредиты и заложить имущество. Кроме того, она заняла деньги у знакомых и родственников. Все полученные средства пенсионерка передала полицейскому.

С февраля по май пенсионерка жила в «оперативной квартире». В какой-то момент полицейский перестал выходить на связь. Женщина покинула свое укрытие и отправилась домой, где рассказала обо всем случившемся соседям. Они обратились в МВД, где узнали, что полицейский находится в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.

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