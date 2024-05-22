В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сотрудник полиции в течение нескольких месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съёмной квартире, а также обманом выманил у неё 15 млн рублей, сообщает тг-канал.
По информации Baza, в 2019 году у женщины пропал сын. Его тело нашли спустя несколько месяцев в лесу — он замерз насмерть. Отмечается, что главными подозреваемыми стали сама потерпевшая и её муж. Вскоре после этого состояние здоровья мужчины сильно ухудшилось. Он скончался.
Со слов женщины, спустя три года после этого к ней пришёл расследовавший дело сотрудник полиции. Мужчина якобы заявил, что недоброжелатели готовят на неё покушение. Пенсионерка поддалась на его ложь и согласилась переехать на якобы оперативную квартиру.
Позднее, как сообщает Baza, он убедил женщину, что заказчик якобы потребовал бы у неё 15 млн рублей. Злоумышленник настоял на том, что ей нужно собрать эту сумму, чтобы у правоохранителей появилась возможность поймать преступников с поличным.
По заявлению пострадавшей, он уговорил её оформить взять кредиты и заложить имущество. Кроме того, она заняла деньги у знакомых и родственников. Все полученные средства пенсионерка передала полицейскому.
С февраля по май пенсионерка жила в «оперативной квартире». В какой-то момент полицейский перестал выходить на связь. Женщина покинула свое укрытие и отправилась домой, где рассказала обо всем случившемся соседям. Они обратились в МВД, где узнали, что полицейский находится в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.