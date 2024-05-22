В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей

С февраля по май пенсионерка жила в «оперативной квартире». В какой-то момент полицейский перестал выходить на связь. Женщина покинула свое укрытие и отправилась домой, где рассказала обо всем случившемся соседям. Они обратились в МВД, где узнали, что полицейский находится в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.