Квартиры жителей Башкирии выставят на торги

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Башкирии на торги выставили недвижимость должников. С молотка уйдут квартиры и дома в Уфе, Салавате, Стерлитамаке и ряде других муниципалитетов. Цены варьируются от 970 000 до 15,8 млн рублей.
На аукцион выставлено следующее имущество:
— квартира площадью 30,4 кв. м. по адресу: ул. Братская, д. 3, кв. 48 — начальная цена 1 413 478 рублей (Уфа);
— квартира площадью 72,9 кв. м. по адресу: ул. Гоголя, д. 130а, кв. 4 — начальная цена 3 151 000 рублей (Стерлитамак);
— дом площадью 373,8 кв. м. по адресу: ул. Добрая, д. 13 и земельный участок площадью 1079 квадратных метров — начальная цена 15 801 160 рублей (Уфимский район)
— квартира площадью 38,6 кв. м. по адресу: ул. Садовая, д. 30, кв. 13 — начальная цена 1 393 000 рублей (Бижбуляк);
— квартира площадью 30,4 кв. м. по адресу: ул. Проспект Октября, д. 88/1, кв. 61 — начальная цена 2 828 800 рублей (Уфа);
— квартира площадью 36,3 кв. м. по адресу: ул. Артема, д. 976, кв. 13 — начальная цена 1 869 682 рубля (Стерлитамак);
— квартира площадью 60,4 кв. м. по адресу: ул. Красина, д. 15, кв. 37 — начальная цена 5 100 000 рублей (Уфа);
— квартира площадью 28,4 кв. м. по адресу: ул. Уфимская, д. 120, кв. 107 — начальная цена 834 300 рублей (Салават);
— квартира площадью 36,1 кв. м. по адресу: ул. К. Маркса, д. 20, кв. 6 начальная цена 1 253 458 рублей (Салават);
— квартира площадью 68,9 кв. м. по адресу: ул. Железнодорожная, д. 28, кв. 15 — начальная цена 2 363 000 рублей (Стерлитамак);
— квартира площадью 44,6 кв. м. по адресу: ул. Худайбердина, д. 123, кв. 33 — начальная цена 2 080 800 рублей (Стерлитамак);
— комната площадью 68,9 кв. м. по адресу: ул. Академика Королева, д. 9а, кв. 405 — начальная цена 380 000 рублей (Октябрьский);
— дом площадью 71,6 по адресу: ул. Лесная, д. 26 и земельный участок площадью 1606 +/- 14 кв. м. — начальная цена 1 259 200 рублей (Балтачевский район);
— дом площадью 53,9 кв. м. по адресу: ул. Центральная, д. 33 и земельный участок площадью 1346 +/- 13 квадратных метров — начальная цена 970 700 рублей (Туймазинский район);
— квартира площадью 50,4 кв. м. по адресу: ул. Коммунистическая, д. 58, кв. 50 начальная цена 3 000 000 рублей (Стерлитамак);
— квартира площадью 44,2 кв. м. , по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, кв. 1 начальная цена 765 000 рублей (Гафурийский район)