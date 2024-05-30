Стихия лишила покоя и света половину Башкирии

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 06:16
В Башкирии по состоянию на четверг, 30 мая, в результате неблагоприятных погодных явлений жители двух муниципалитетов остались без электроснабжения. В частности, по данным МЧС, на данный момент без электричества остаются жители двух муниципалитетов.
Вместе с тем в пресс-службе ведомства отмечают, что работы по устранению возникших проблем с электроснабжением ориентировочно завершатся уже в течение утра сегодняшнего дня.
Всего же частичное либо полное отключение электричества произошло в восьми муниципалитетах региона. От штормового усиления ветра, зафиксированного на территории республики, пострадали электрокоммуникации в 49 населенных пунктах.