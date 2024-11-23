Как тонет Башкирия

Настоящее бедствие устроила в регионе ненастная погода. Обильные дожди топят жилые участки, дороги и даже смывает мосты. От града и сильного ветра страдают сотни садоводов, хозяйствам которых и так пришлось несладко из-за резко ударивших майских холодов.