mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ураган

Выбрать дату
Ноябрь
Известна личность погибшей в урагане уфимки
23 ноября, 09:25
Август
Видео. Комариный смерч накрыл Башкирию
Рой кровососущих насекомых не сулил ничего хорошего авторам ролика из соцсетей.
6 августа, 11:32
Видео. Уфа поплыла
1 августа, 15:06
Июль
Уфу затопит после Казани
Соцсети полнятся слухами о том, что мощный циклон идёт из Татарстана в Башкирию: что говорят синоптики и спасатели.
30 июля, 11:33
Грустную погоду обещают в Башкирии
29 июля, 04:43
Как тонет Башкирия
Настоящее бедствие устроила в регионе ненастная погода. Обильные дожди топят жилые участки, дороги и даже смывает мосты. От града и сильного ветра страдают сотни садоводов, хозяйствам которых и так пришлось несладко из-за резко ударивших майских холодов.
26 июля, 15:07
Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение
25 июля, 12:57
Потоп оставил в западне пенсионера в Башкирии
В Сибае сильный ливень затопил участки в СНТ, сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.
25 июля, 09:33
Мощный град ударил по Башкирии
От осадков пострадали домашние растения и транспорт жителей Илишевского района, сообщается в соцсетях.
22 июля, 13:42
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
21 июля, 08:05
Ураган разнёс базу отдыха в Башкирии
Мощный ветер устроил погром на берегу Нугушского водохранилища в Республике Башкортостан в четверг, 11 июля, кадрами очевидцы делятся в соцсетях.
12 июля, 10:00
Башкирию накрыл огромный град
Жители Татышлинского района Башкортостана делятся кадрами последствий непогоды через соцсети.
12 июля, 06:40
Погода в Башкирии на выходных неприятно удивит
12 июля, 04:34
Погода в Башкирии готовит неприятности
9 июля, 07:36
Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко
Глава Башкортостана оказался недоволен работой коммунальщиков: руководитель республики отчитал подчинённых в ходе правительственного совещания.
1 июля, 07:49
Июнь
В Башкирии после ливней смывает мост
Власти Белорецкого района забили тревогу после обильных дождей, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.
29 июня, 12:28
В башкирском Бахмуте случился конец света
Несколько населённых пунктов лишились электроснабжения из-за непогоды в Республике Башкортостан, сообщает МЧС региона.
29 июня, 04:48
Еще один ураган? : жителей Башкирии предупреждают о непогоде в выходные
28 июня, 05:07
Спасатели предупреждают об урагане в Башкирии
27 июня, 10:34
Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана
27 июня, 10:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика