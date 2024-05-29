В Уфе снесут частный сектор

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Новый квартал площадью 16,9 га должен появиться в микрорайоне Затон на территории, где в настоящий момент располагается частный сектор. Соответствующее постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации города.
Предполагается, что в рамках реализации проекта в микрорайоне будет проложена автомобильная дорога. В связи с чем под снос отправится ряд жилых домов и построек по ул. Ахметова. Кроме того застройка квартала предполагает строительство нескольких крупных МКД высотой в 25 и 27 этажей.
Ранее Mkset рассказывал о строительстве высоток вблизи открытого после реконструкции двумя годами ранее парка «Кашкадан». В 2024 году был принят проект планировки и межевания территории в микрорайоне Сипайлово. В частности, речь идет об участке земли между самим парком и крупным гипермаркетом по ул. Жукова, который на протяжении многих лет привлекал внимание разных инвесторов.