В Уфе снесут частный сектор

Ранее Mkset рассказывал о строительстве высоток вблизи открытого после реконструкции двумя годами ранее парка «Кашкадан». В 2024 году был принят проект планировки и межевания территории в микрорайоне Сипайлово. В частности, речь идет об участке земли между самим парком и крупным гипермаркетом по ул. Жукова, который на протяжении многих лет привлекал внимание разных инвесторов.