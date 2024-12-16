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Непогода

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Декабрь
Непогода обрушится вечером на Уфу
16 декабря, 10:41
Три автодороги закрыли в Башкирии
10 декабря, 07:52
Ноябрь
Трассы закрывают в Башкирии
10 ноября, 10:36
В Уфе выпало 28 см снега
6 ноября, 18:27
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
2 ноября, 04:42
Сентябрь
Тотальный режим ЧС ввели в Башкирии
10 сентября, 12:15
Август
Апокалипсис августа напугал Башкирию
13 августа, 06:42
Погода в Башкирии приберегла козыри
Если вы думали, что августу уже нечем удивить, то прогноз региональных синоптиков вас сильно озадачит.
9 августа, 12:25
Башкирию накрыло градом
2 августа, 04:32
Июль
Смерч ждут в Уфе
31 июля, 06:59
В Башкирии «смерч» напугал жителей
В Туймазах наблюдается непогода — огромная грозовая туча накрыла город, затемнив небо — очевидцы говорят о смерче в социальных сетях.
30 июля, 16:22
Видео. Град побил всё в Башкирии
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.
23 июля, 05:46
Река смыла мост в Башкирии
В Ермекеевском районе Башкирии сильный ливень размыл мост в селе Нижние Карамалы, затопив несколько придомовых территорий, сообщает МЧС России.
22 июля, 04:50
Шесть машин в Уфе испортила непогода
На автомобили, припаркованные в разных районах столицы Башкирии, во время усиления ветра упали деревья, сообщает городское управление гражданской защиты.
10 июля, 07:19
В Башкирии выпал аномальный град
Жители Башкирии делятся кадрами последствий разгула стихии: от необычного града до затопленных домов и внезапных отключений электричества, сообщают в соцсетях.
9 июля, 13:19
Июнь
Мощный ливень превратил башкирскую деревню в бассейн
Абзелиловский район Башкортостана продолжает страдать от буйства стихии, сообщают спасательные ведомства региона.
24 июня, 04:34
Жители города в Башкирии остались без света и воды
16 июня, 16:08
Техас в Башкирии: поваленные ЛЭП и разбитые машины
Кадрами последствий вихря в Башкирии поделилось МЧС региона.
8 июня, 12:10

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