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Известна личность женщины, погибшей в пожаре в Нефтекамске

Сгоревшей в магазине женщиной оказалась диспетчер нефтяников

29 мая 2024, 11:30
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Известна личность женщины, погибшей в пожаре в Нефтекамске

Установлением деталей инцидента занимаются сотрудники Гострудинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пожаре в Нефтекамске во вторник, 28 мая, погибла женщина диспетчер из Твери. Её тело извлекли из-под завалов, образовавшихся в результате хлопка при пожаре в здании, где располагался магазин пиротехнических изделий.

Труп обнаружен в магазине пиротехники после пожара в Нефтекамске
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Как сообщает Гострудинспекция, 51-летняя женщина работала в ООО «Лайсан» из Твери. Компания арендовала офисные помещения в здании, где вчера случился пожар.

По данным сайта Rusprofile, компания была основана в 2001 году в Твери. Основный вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.

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