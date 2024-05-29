Сгоревшей в магазине женщиной оказалась диспетчер нефтяников

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В пожаре в Нефтекамске во вторник, 28 мая, погибла женщина диспетчер из Твери. Её тело извлекли из-под завалов, образовавшихся в результате хлопка при пожаре в здании, где располагался магазин пиротехнических изделий.
Как сообщает Гострудинспекция, 51-летняя женщина работала в ООО «Лайсан» из Твери. Компания арендовала офисные помещения в здании, где вчера случился пожар.
По данным сайта Rusprofile, компания была основана в 2001 году в Твери. Основный вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.