Населенные пункты

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Июль
Радий Хабиров призвал «сделать это»
31 июля, 06:44
В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком
28 июля, 05:01
Дороги и мосты смыло ливневым паводком в Башкирии
От последствий обильных осадков пострадали пять деревень в Учалинском районе, сообщил глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов.
27 июля, 12:51
Башкирию превратят в регион пляжного отдыха
16 июля, 07:18
Дожди затопили деревню в Башкирии
15 июля, 20:07
Июнь
Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки
Впечатляющие фото лесного зверя публикует сообщество «Подслушано Мелеуз» в соцсети VK.
3 июня, 09:25
Май
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
30 мая, 05:49

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