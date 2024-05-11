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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Башкирию ждет штормовой ветер

Башкирию ждет штормовой ветер на 10 баллов по Бофорту

11 мая 2024, 07:03
Фото: mkset.ru

Башкирию ждет штормовой ветер

Спасатели Республики Башкортостан выпустили экстренное уведомление.

В Республике Башкортостан объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС Башкирии, причина экстренного уведомления — прогноз сильного ветра на субботу, 11 мая. Скорость порывов может достигать 25 м/с, или 90 км/ч. По шкале Бофорта такой ветер определяется как «Сильный шторм». Для суши такое явление — редкость. Обычно ветер такой силы приносит значительные разрушения, ветер валит мелкие деревья и вырывает их с корнем.

МЧС Республики Башкортостан напоминает меры предосторожности:

— нужно следить за детьми

— не пытаться прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

— для парковки выбирать участки подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Напомним, сильный ветер бушевал в Башкирии 5–6 мая. Как сообщали синоптики, порывы ветра достигали 25-26 м/с.

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