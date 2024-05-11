Башкирию ждет штормовой ветер на 10 баллов по Бофорту

В Республике Башкортостан объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС Башкирии, причина экстренного уведомления — прогноз сильного ветра на субботу, 11 мая. Скорость порывов может достигать 25 м/с, или 90 км/ч. По шкале Бофорта такой ветер определяется как «Сильный шторм». Для суши такое явление — редкость. Обычно ветер такой силы приносит значительные разрушения, ветер валит мелкие деревья и вырывает их с корнем.