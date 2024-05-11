Башкирию ждет штормовой ветер на 10 баллов по Бофорту

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Республике Башкортостан объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС Башкирии, причина экстренного уведомления — прогноз сильного ветра на субботу, 11 мая. Скорость порывов может достигать 25 м/с, или 90 км/ч. По шкале Бофорта такой ветер определяется как «Сильный шторм». Для суши такое явление — редкость. Обычно ветер такой силы приносит значительные разрушения, ветер валит мелкие деревья и вырывает их с корнем.
МЧС Республики Башкортостан напоминает меры предосторожности:
— нужно следить за детьми
— не пытаться прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.
— для парковки выбирать участки подальше от деревьев и слабозакрепленных конструкций.
Напомним, сильный ветер бушевал в Башкирии 5–6 мая. Как сообщали синоптики, порывы ветра достигали 25-26 м/с.