Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе

Однако, электросамокаты также не остаются без внимания. 41% уфимцев приветствуют их присутствие, хотя 24% выражают негативное отношение. Большинство опрошенных (65%) являются пешеходами, не планирующими использовать ни самокаты, ни велосипеды этим летом. Вторая по численности группа — водители велосипедов. Интерес к велосипедам как средству летнего транспорта растет: 40% респондентов собираются использовать велосипед в этом сезоне.