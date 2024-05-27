Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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По данным исследования онлайн-платформы объявлений, проведенного среди жителей Уфы, велосипеды являются предпочтительным транспортом для многих. 43% опрошенных поддерживают велосипедистов, а 75% относятся к ним позитивно. Более того, 40% респондентов планируют провести лето, катаясь на велосипеде. Группа поддержки велосипедистов оказалась значительно больше, чем у самокатчиков, и только 6% испытывают негативное отношение к велосипедистам.
Однако, электросамокаты также не остаются без внимания. 41% уфимцев приветствуют их присутствие, хотя 24% выражают негативное отношение. Большинство опрошенных (65%) являются пешеходами, не планирующими использовать ни самокаты, ни велосипеды этим летом. Вторая по численности группа — водители велосипедов. Интерес к велосипедам как средству летнего транспорта растет: 40% респондентов собираются использовать велосипед в этом сезоне.
С учетом возраста электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), Исследовательский институт обратился к МВД России с предложением установить «лежачие полицейские» на тротуарах и в парках. Это предложение направлено на снижение числа аварий, связанных с использованием электросамокатов.
Битва между велосипедами и электросамокатами продолжается, и Уфа становится свидетелем роста популярности обоих средств передвижения.