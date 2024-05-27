mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе

Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе

27 мая 2024, 07:58
Фото: 1MI
Жители Уфы предпочитают крутить педали, а не кататься на электрических самокатах. Согласно недавнему исследованию платформы Avito, велосипедами пользуется подавляющее большинство респондентов опроса.

По данным исследования онлайн-платформы объявлений, проведенного среди жителей Уфы, велосипеды являются предпочтительным транспортом для многих. 43% опрошенных поддерживают велосипедистов, а 75% относятся к ним позитивно. Более того, 40% респондентов планируют провести лето, катаясь на велосипеде. Группа поддержки велосипедистов оказалась значительно больше, чем у самокатчиков, и только 6% испытывают негативное отношение к велосипедистам.

Однако, электросамокаты также не остаются без внимания. 41% уфимцев приветствуют их присутствие, хотя 24% выражают негативное отношение. Большинство опрошенных (65%) являются пешеходами, не планирующими использовать ни самокаты, ни велосипеды этим летом. Вторая по численности группа — водители велосипедов. Интерес к велосипедам как средству летнего транспорта растет: 40% респондентов собираются использовать велосипед в этом сезоне.

С учетом возраста электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), Исследовательский институт обратился к МВД России с предложением установить «лежачие полицейские» на тротуарах и в парках. Это предложение направлено на снижение числа аварий, связанных с использованием электросамокатов.

Битва между велосипедами и электросамокатами продолжается, и Уфа становится свидетелем роста популярности обоих средств передвижения.

Читайте также:
В Уфе сбили первоклассника на самокатеГид по выбору самоката: как правильно выбрать модель для ваших приключенийВ Уфе фургон сбил 8-летнего мальчика на самокате
#Анжелика Барабаш#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Исследование#Самокат#Самокатчики#Велосипеды#Аварии
Подпишитесь
Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе
Сегодня, 06:04
Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?
25 мая, 06:23
Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе
Сегодня, 06:31
Молодежь бросает работу в Башкирии
Сегодня, 06:30
СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе
Сегодня, 06:23
Зарплаты по ₽375 000 появились в Башкирии
Сегодня, 05:25
"