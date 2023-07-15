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В Уфе фургон сбил 8-летнего мальчика на самокате

15 июля 2023, 07:53
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

В Уфе на дворовой территории фургон сбил 8-летнего мальчика на самокате

В Уфе 28-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», сбил 8-летнего мальчика на самокате 14 июля

14 июля в четвертом часу дня водитель (28 лет), будучи за рулем автомашины «Форд Транзит», на дворовой территории напротив дома №7 по ул. Новомостовая, наехал на 8-летнего мальчика, который двигался на самокате.

В результате ДТП мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи его отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

Отметим, что за минувшие сутки на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 44 ДТП, в трех дорожных авариях пострадали трое человек, в том числе один ребенок.

#Андрей Королев#ДТП#Происшествия#Новости#Уфа
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