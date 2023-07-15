В Уфе фургон сбил 8-летнего мальчика на самокате

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
14 июля в четвертом часу дня водитель (28 лет), будучи за рулем автомашины «Форд Транзит», на дворовой территории напротив дома №7 по ул. Новомостовая, наехал на 8-летнего мальчика, который двигался на самокате.
В результате ДТП мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи его отпустили.
По факту ДТП начато административное расследование.
Отметим, что за минувшие сутки на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 44 ДТП, в трех дорожных авариях пострадали трое человек, в том числе один ребенок.