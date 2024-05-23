Падением лифта с девочкой внутри в Башкирии занялась прокуратура

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По факту инцидента с падением лифта в Стерлитамаке проводится проверка. Сотрудники ведомства займутся установлением обстоятельств и причин случившегося, дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 16 мая, в жилом доме по ул. Артема. В момент падение в лифтовой кабине находилась 16-летняя девочка, собиравшаяся на дополнительные занятия.
Как сообщал ранее Mkset, девочка в результате падения получила различные травмы. Помимо переломов и ушибов, медики подозревают, что у неё могли пострадать внутренние органы. Её состояние врачи оценивают как тяжелое.