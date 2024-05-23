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Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту падения лифта в жилом доме

Падением лифта с девочкой внутри в Башкирии занялась прокуратура

23 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту падения лифта в жилом доме

Девочка, находившая в кабине лифта, была госпитализирована с различными травмами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По факту инцидента с падением лифта в Стерлитамаке проводится проверка. Сотрудники ведомства займутся установлением обстоятельств и причин случившегося, дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 16 мая, в жилом доме по ул. Артема. В момент падение в лифтовой кабине находилась 16-летняя девочка, собиравшаяся на дополнительные занятия.

Как сообщал ранее Mkset, девочка в результате падения получила различные травмы. Помимо переломов и ушибов, медики подозревают, что у неё могли пострадать внутренние органы. Её состояние врачи оценивают как тяжелое.

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