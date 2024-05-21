В Уфе прохожие нашли труп

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На набережной в уфимском Сипайлово очевидцы заметили бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он скончался от остановки сердца.
К месту происшествия вскоре прибыла полиция и скорая помощь. К сожалению, прибывшие на место медики вынуждены были констатировать смерть мужчины. Факт смерти также подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Пока личность мужчины не установлена, а его тело не опознано. Причину смерти неизвестного мужчины должны установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в Сипайлово местные жители обнаружили во дворе жилого дома тело неизвестного мужчины. Предположительно, погибшим был парень в возрасте до 25 лет — он выпал из окна с высоты нескольких десятков метров.