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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Уфе прохожие нашли труп

В Уфе прохожие нашли труп

21 мая 2024, 12:07
Фото: mkset.ru
Тело неизвестного мужчины заметили на набережной, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на очевидцев.

На набережной в уфимском Сипайлово очевидцы заметили бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он скончался от остановки сердца.

К месту происшествия вскоре прибыла полиция и скорая помощь. К сожалению, прибывшие на место медики вынуждены были констатировать смерть мужчины. Факт смерти также подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Пока личность мужчины не установлена, а его тело не опознано. Причину смерти неизвестного мужчины должны установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Сипайлово местные жители обнаружили во дворе жилого дома тело неизвестного мужчины. Предположительно, погибшим был парень в возрасте до 25 лет — он выпал из окна с высоты нескольких десятков метров.

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