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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Башкирии роженица с дефицитом холинэстеразы не смогла проснуться после наркоза

Жительница Башкирии не проснулась после наркоза

22 мая 2024, 11:22
Фото: 1MI

В Башкирии роженица с дефицитом холинэстеразы не смогла проснуться после наркоза

Во время проведения кесарева сечения у пациентки был выявлен дефицит холинэстеразы, который не позволял вывести ее из наркоза, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
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Дети

В перинатальный центр 30-летняя роженица в плановом порядке. Отмечается, что у ранее неё была выявлена аллергия на эпидуральную и спинальную анестезию, в связи с чем медики вели подготовку к проведению кесарева сечения под общим наркозом.

Девушка благополучно родила двойню. Несмотря на то, что по окончании операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, её дыхание не восстанавливалось. Врачи не могли отключить пациентку от аппарата ИВЛ. Девушка не находилась в сознании, у неё отсутствовала мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, также повысилось давление.

Специалисты ГКПЦ Уфы связались с дистанционным центром по акушерству республиканского перинатального центра. Совместно с главным внештатным специалистом по акушерству и гинекологии Минздрава РБ Ириной Фаткуллиной они провели специальный тест с введением антихолинэстеразных препаратов.

По версии врачей, причиной этому мог стать дефицит холинэстеразы — мутации гена, приводящей к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови. Эта версия впоследствии подтвердилась при анализе крови пациентки.

Через 35 мин блокирующее действие анестезиологических препаратов удалось снять.

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