Жительница Башкирии не проснулась после наркоза

Девушка благополучно родила двойню. Несмотря на то, что по окончании операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, её дыхание не восстанавливалось. Врачи не могли отключить пациентку от аппарата ИВЛ. Девушка не находилась в сознании, у неё отсутствовала мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, также повысилось давление.