Жительница Башкирии не проснулась после наркоза

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В перинатальный центр 30-летняя роженица в плановом порядке. Отмечается, что у ранее неё была выявлена аллергия на эпидуральную и спинальную анестезию, в связи с чем медики вели подготовку к проведению кесарева сечения под общим наркозом.
Девушка благополучно родила двойню. Несмотря на то, что по окончании операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, её дыхание не восстанавливалось. Врачи не могли отключить пациентку от аппарата ИВЛ. Девушка не находилась в сознании, у неё отсутствовала мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, также повысилось давление.
Специалисты ГКПЦ Уфы связались с дистанционным центром по акушерству республиканского перинатального центра. Совместно с главным внештатным специалистом по акушерству и гинекологии Минздрава РБ Ириной Фаткуллиной они провели специальный тест с введением антихолинэстеразных препаратов.
По версии врачей, причиной этому мог стать дефицит холинэстеразы — мутации гена, приводящей к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови. Эта версия впоследствии подтвердилась при анализе крови пациентки.
Через 35 мин блокирующее действие анестезиологических препаратов удалось снять.