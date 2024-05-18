В Башкирии подростку, пострадавшему в ДТП, провели трепанацию черепа

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Ранее 15-летний подросток в Кумертау попал в ДТП на мотоцикле. В результате дорожного инцидента он получил травму головы — его спасли медики городской больницы.
У него выявили вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Для удаления осколков врачи провели мальчику трепанацию черепа и удалили осколки. Кроме того, в ходе проведения операции у него выявили повреждение твердой мозговой оболочки, в связи с чем специалисты провели её пластику.
В настоящий момент медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное. Сам же он проходит курс лечения в травматологическом отделении.
Напомним, ранее врачи больницы №21 в Уфе провели операцию, благодаря которой 20-летней девушке удалось избежать тяжелого восстановления и инвалидизации. Медики выявили уфимки болезнь Крона (тяжёлое хроническое системное гранулёматозное воспалительное заболевание ЖКТ, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой — прим. Mkset), из-за развития непроходимости нарастал риск развития перфорации тонкой кишки.