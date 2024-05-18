В Башкирии подростку, пострадавшему в ДТП, провели трепанацию черепа

У него выявили вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Для удаления осколков врачи провели мальчику трепанацию черепа и удалили осколки. Кроме того, в ходе проведения операции у него выявили повреждение твердой мозговой оболочки, в связи с чем специалисты провели её пластику.