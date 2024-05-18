mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Башкирии подростку, пострадавшему в ДТП, провели трепанацию черепа

В Башкирии подростку, пострадавшему в ДТП, провели трепанацию черепа

18 мая 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
15-летний подросток не справился попал в ДТП, не справившись с управлением мотоциклом, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее 15-летний подросток в Кумертау попал в ДТП на мотоцикле. В результате дорожного инцидента он получил травму головы — его спасли медики городской больницы.

У него выявили вдавленный перелом теменной кости, сдавление головного мозга и эпидуральную гематому. Для удаления осколков врачи провели мальчику трепанацию черепа и удалили осколки. Кроме того, в ходе проведения операции у него выявили повреждение твердой мозговой оболочки, в связи с чем специалисты провели её пластику.

В Уфе подростка ранили ножом в сердце и чудом спасли
Узнать подробнее

В настоящий момент медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное. Сам же он проходит курс лечения в травматологическом отделении.

Напомним, ранее врачи больницы №21 в Уфе провели операцию, благодаря которой 20-летней девушке удалось избежать тяжелого восстановления и инвалидизации. Медики выявили уфимки болезнь Крона (тяжёлое хроническое системное гранулёматозное воспалительное заболевание ЖКТ, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой — прим. Mkset), из-за развития непроходимости нарастал риск развития перфорации тонкой кишки.

Читайте также:
Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницуУ 50 жителей Башкирии заподозрили наличие ракаВ Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспорта
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Медицина#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Травма#Травмирование ребенка#Кумертау#Медики#Операция
Подпишитесь
iPhone подешевел: ловушка для уфимцев или шанс купить мечту
Сегодня, 04:56
«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ
16 мая, 10:09
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
Вчера, 04:29
Ученые рассказали, какое лето стало самым жарким для уфимцев
Вчера, 12:35
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
Вчера, 12:08
На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей
Вчера, 11:43
"