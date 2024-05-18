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У 50 жителей Башкирии заподозрили наличие рака

18 мая 2024, 11:57
Подозрения о том, что у пациентов может развиваться онкология, высказали медики «Поездов здоровья», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Поезда здоровья» продолжают курсировать по муниципалитетам республики. Суммарно с начала проведения акции на приеме у специалистов побывали свыше 33 тысяч человек. Отмечается, что пациенты также могли пройти необходимы обследования, сделать флюорографию и маммографию.

«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
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В ходе проведенных осмотров у 50 пациентов специалисты заподозрили наличие злокачественных новообразований. По данным статистики, 561 обследованный страдает болезнями, характеризующимися повышением давления. 1 432 жителя, как показали приемы, имеют избыточный вес, 1 600 — повышенное артериальное давление, 1 054 человека — повышенный уровень холестерина в крови и 879 человек — повышенный уровень глюкозы в крови.

Напомним, ранее в теле жителя Башкирии обнаружили опухоль весом в 20 кг. Примечательно, что вес мужчины составлял порядка 200 кг, в связи с чем он долгое время не обращал внимания на новообразование, считая их жировой складкой.

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