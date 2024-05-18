У 50 жителей Башкирии заподозрили наличие рака

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
«Поезда здоровья» продолжают курсировать по муниципалитетам республики. Суммарно с начала проведения акции на приеме у специалистов побывали свыше 33 тысяч человек. Отмечается, что пациенты также могли пройти необходимы обследования, сделать флюорографию и маммографию.
В ходе проведенных осмотров у 50 пациентов специалисты заподозрили наличие злокачественных новообразований. По данным статистики, 561 обследованный страдает болезнями, характеризующимися повышением давления. 1 432 жителя, как показали приемы, имеют избыточный вес, 1 600 — повышенное артериальное давление, 1 054 человека — повышенный уровень холестерина в крови и 879 человек — повышенный уровень глюкозы в крови.
Напомним, ранее в теле жителя Башкирии обнаружили опухоль весом в 20 кг. Примечательно, что вес мужчины составлял порядка 200 кг, в связи с чем он долгое время не обращал внимания на новообразование, считая их жировой складкой.