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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Башкирии жительница Давлеканово родила 11 ребенка

Жительница Башкирии стала мамой в 11 раз

7 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI

В Башкирии жительница Давлеканово родила 11 ребенка

Новорождённый стал шестым сыном в семье.

Одиннадцатый малыш появился на свет в Республиканском перинатальном центре в Уфе. Его родители Юлия и Ян Гасюль из Давлеканово назвали сына Елисеем.

Известно, что многодетные родители уже воспитывают пять девочек и пятерых сыновей. Елисей стал шестым сыном в большой и дружной семье.

Фото: ГТРК Башкортостан

Как отмечают сами врачи перинатального центра, это очень редкое и радостное событие. Такое счастье увидишь не так часто, именно поэтому событие вызывает искренний восторг и гордость за жительницу Башкирии.

— «Юлия настоящая героиня!» — отмечают врачи.

В социальных сетях мать-героиню тоже поздравляют, жители республики желают маме и малышу крепкого здоровья:

— «Вот это да! Настоящая мать, сильная, смелая, решиться на такое смогут не многие. Крепкого здоровья малышу Елисею».
— «Я в шоке. С двумя еле справляюсь, а это 11-й ребенок. Голова кругом) Героиня! Не меньше. Счастья семье».
— «Вот это чудо, молодцы, не боятся, рожают, поднимают демографию. Хоть кто-то чем-то важным занимается».
— «Крепкого здоровья малышу и маме. Пусть папа носит на руках такую женщину!»
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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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