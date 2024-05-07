Жительница Башкирии стала мамой в 11 раз

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Одиннадцатый малыш появился на свет в Республиканском перинатальном центре в Уфе. Его родители Юлия и Ян Гасюль из Давлеканово назвали сына Елисеем.
Известно, что многодетные родители уже воспитывают пять девочек и пятерых сыновей. Елисей стал шестым сыном в большой и дружной семье.
Как отмечают сами врачи перинатального центра, это очень редкое и радостное событие. Такое счастье увидишь не так часто, именно поэтому событие вызывает искренний восторг и гордость за жительницу Башкирии.
— «Юлия настоящая героиня!» — отмечают врачи.
В социальных сетях мать-героиню тоже поздравляют, жители республики желают маме и малышу крепкого здоровья:
— «Вот это да! Настоящая мать, сильная, смелая, решиться на такое смогут не многие. Крепкого здоровья малышу Елисею».
— «Я в шоке. С двумя еле справляюсь, а это 11-й ребенок. Голова кругом) Героиня! Не меньше. Счастья семье».
— «Вот это чудо, молодцы, не боятся, рожают, поднимают демографию. Хоть кто-то чем-то важным занимается».
— «Крепкого здоровья малышу и маме. Пусть папа носит на руках такую женщину!»