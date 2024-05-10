В Башкирии простились с добровольцем СВО из Аскинского района

Известно, что Вадим решил отправиться на войну добровольцем. На передовую он уехал в сентябре прошлого года. Всё это время боец служил водителем в мотострелковом батальоне. Погибшему было 38 лет, в родном селе Кигазы у него остались родители и братишка.