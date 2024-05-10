В Башкирии простились с добровольцем СВО из Аскинского района

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
10 мая в Аскинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с бойцом специальной военной операции Вадимом Хазиевым. Он погиб 29 апреля во время исполнения своих воинских обязанностей.
Известно, что Вадим решил отправиться на войну добровольцем. На передовую он уехал в сентябре прошлого года. Всё это время боец служил водителем в мотострелковом батальоне. Погибшему было 38 лет, в родном селе Кигазы у него остались родители и братишка.
Проводить героя в последний путь на родину бойца приехало много народу: друзья, товарищи, знакомые и просто земляки. Представители районной администрации поблагодарили родителей военнослужащего за то, что вырастили и воспитали настоящего патриота.
Уроженец Аскинского района Вадим Хазиев посмертно награждён Орденом Мужества, который был передан его маме во время траурного митинга.
Отметим, сегодня в Уфе попрощались с ещё одним героем — участником спецоперации Адиком Зиннуровым. Мужчина много лет проработал в МЧС, а позже добровольцем отправился на СВО. Сегодня бойца проводили в последний путь его близкие и коллеги.