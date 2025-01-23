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Давлеканово

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Январь
Алкоголики исчезают в Башкирии
23 января, 17:43
Октябрь 2024
Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии
24 октября 2024, 07:59
Сентябрь 2024
В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок
20 сентября 2024, 18:20
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
Региональные санитарные врачи подвели печальные итоги летальной статистики из-за спиртного.
2 сентября 2024, 18:50
Август 2024
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа 2024, 10:49
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа 2024, 04:34
Июль 2024
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
10 июля 2024, 06:32
Обиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии
5 июля 2024, 13:30
Май 2024
Служба отлова в Башкирии убивала собак
14 мая 2024, 16:41
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
13 мая 2024, 04:38
Жительница Башкирии стала мамой в 11 раз
7 мая 2024, 12:13
Апрель 2024
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
О назначении на должность руководителя муниципалитета Владимира Бабушкина сообщил глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.
27 апреля 2024, 08:18
Мэр Давлеканово освобожден от назначенного срока — 4 года условно и выплаты штрафа
Объединённая пресс-служба судов РБ сообщила об отмене приговора Вячеславу Гапоненко по делу о строительных очистных.
25 апреля 2024, 14:20
Замглавы газовой компании в Уфе осудят за аферы с нацпроектом
В Уфе заместителя директора газовой компании будут судить за мошенничество. Фирма занималась строительством очистных сооружений в Давлеканово, сообщили в следкоме.
11 апреля 2024, 14:45
В Башкирии половодье затопило восемь домов
В Давлеканово талые воды затопили 8 жилых домов, сообщает МЧС Башкирии.
3 апреля 2024, 15:26
Февраль 2024
В Башкирии остановили машину с потрохами косуль внутри
28 февраля 2024, 14:59
Январь 2024
Мэр города в Башкирии отделался условным сроком за неработающие очистные сооружения
Градоначальник подписывал заведомо ложные документы и принимал акты по строительству очистных сооружений, которые так и не заработали.
29 января 2024, 11:53

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