Вплоть до дисквалификации: в Башкирии приняли закон о договорных матчах

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Изменения коснулись регионального закона «О физической культуре и спорте в РБ». Данным законом на территории республики запрещается проведение договорных спортивных матчей. Речь идет о тех случаях, когда результат игры был заранее установлен, а участники своими действиями лишь подгоняли счет до нужных отметок.
Спикер Курултая Константин Толкачёв в своем комментарии отметил, что у лиц, напрямую относящиеся с результатам состязаний (спортсмены, судьи, тренерский состав), нет права на совершение денежных ставок в букмекерских конторах и на тотализаторах.
По его словам, контроль за недопущением подобных случаев должны осуществлять федерации спорта и профессиональные лиги. Предполагается, что новый закон даст им доступ к закрытой информации о ставках, что поможет своевременно применять к нарушителям санкции.