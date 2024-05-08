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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Башкирии утвердили закон о недопущении договорных матчей

Вплоть до дисквалификации: в Башкирии приняли закон о договорных матчах

8 мая 2024, 11:40
Фото: 1MI

В Башкирии утвердили закон о недопущении договорных матчей

Соответствующий закон глава республики подписал Радий Хабиров.

Изменения коснулись регионального закона «О физической культуре и спорте в РБ». Данным законом на территории республики запрещается проведение договорных спортивных матчей. Речь идет о тех случаях, когда результат игры был заранее установлен, а участники своими действиями лишь подгоняли счет до нужных отметок.

Спикер Курултая Константин Толкачёв в своем комментарии отметил, что у лиц, напрямую относящиеся с результатам состязаний (спортсмены, судьи, тренерский состав), нет права на совершение денежных ставок в букмекерских конторах и на тотализаторах.

По его словам, контроль за недопущением подобных случаев должны осуществлять федерации спорта и профессиональные лиги. Предполагается, что новый закон даст им доступ к закрытой информации о ставках, что поможет своевременно применять к нарушителям санкции.

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