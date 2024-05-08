Вплоть до дисквалификации: в Башкирии приняли закон о договорных матчах

Изменения коснулись регионального закона «О физической культуре и спорте в РБ». Данным законом на территории республики запрещается проведение договорных спортивных матчей. Речь идет о тех случаях, когда результат игры был заранее установлен, а участники своими действиями лишь подгоняли счет до нужных отметок.